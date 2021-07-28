Путин поручил досрочно, с 2 августа, начать единовременны выплаты на школьников
16:00 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил перенести начало осуществления единовременных выплат на школьников по 10 тыс. рублей с 16 августа на 2 августа.
На совещании в среду по подготовке к новому учебному году глава государства поставил вопрос о проведении единовременных выплат на школьников ранее намеченного на 16 августа срока, чтобы "люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться" к 1 сентября. Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к том, чтобы на 17 млн детей осуществить выплаты уже 2 августа.
"Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника", - подчеркнул Путин.
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