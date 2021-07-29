В Болгарии заявили о 10 тысячах смертей из-за неверной стратегии вакцинации
09:05 29.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Болгарии заявили о 10 тысячах смертей из-за ошибок в стратегии вакцинации. Как заявил министр здравоохранения Стойчо Кацаров, первая из них связана с переговорами о закупках вакцин.
На начальном этапе вакцинации Болгария отдала предпочтение препарату AstraZeneca. Из-за задержки поставок первую дозу вакцины к концу февраля получили только 200 тыс. жителей Болгарии.
В качестве второй ошибки в программе вакцинации Кацаров назвал отсутствие приоритета для наиболее уязвимой группы — людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.
Третья ошибка — это плохая логистика. Глава Минздрава Болгарии добавил, что наличие упущений в прививочной кампании очевидно, их необходимо своевременно исправлять.
По состоянию на середину июля в Болгарии полностью привиты 16,2% населения, по этому показателю страна занимает последнее место среди стран Евросоюза. Говорит Москва
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