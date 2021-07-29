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В Москве началась проверка системы для дистанционного участия в выборах

10:17 29.07.2021

В Москве начата проверка системы дистанционного электронного голосования, об этом сообщается сегодня, 29 июля, на официальном сайте мэра столицы.

В ней смогут принять участие совершеннолетние москвичи, имеющие полную учетную запись на mos.ru, им будет предложено ответить на вопросы об обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми, а также вопросы, касающиеся личного и общественного транспорта. Таким образом система будет опробована на нагрузку, устойчивость к посторонним воздействиям, также будет протестирована функция отложенного решения.

Испытания системы удаленного электронного голосования проводятся в седьмой раз. Проверять ее, кроме жителей столицы, будут хакеры, в их задачу входит найти уязвимости и попытаться ее взломать. Успех будет премироваться, приз составит два миллиона рублей. По окончании проведения диагностики экспертами будут приняты меры по защите обнаруживающихся слабых мест, так как основная задача такого мероприятия - сделать онлайн-голосование максимально безопасным.

Голосование начато сегодня, 29 июля, оно открыто с 8.00 и продолжится до 20:00 30 июля.

Напоминаем: Система электронного голосования будет использована во время выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

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