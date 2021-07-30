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Британец и гражданин Румынии погибли при нападении на танкер Mercer Street

16:12 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое членов экипажа японского танкера Mercer Street, который подвергся нападению в Аравийском море в ночь на пятницу, погибли. Как сообщила компания - оператор судна Zodiac Maritime, речь идет о гражданах Великобритании и Румынии.

"С глубокой скорбью сообщаем о том, что, насколько нам известно, инцидент на борту Mercer Street 29 июля 2021 года привел к смерти двух членов экипажа - гражданина Румынии и гражданина Великобритании. У нас нет информации о том, что кто-либо еще пострадал", - говорится в сообщении компании. Подробности инцидента, который предположительно связан с пиратством, не приводятся.

Ранее портал британской компании Dryad Global, специализирующейся на вопросах безопасности, сообщил, что экипаж танкера состоит из 27 человек, в том числе одного россиянина, а также граждан Украины, Грузии, КНР и других стран.

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