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Минэнерго запросило в ускоренном порядке ввести запрет на экспорт бензина

21:20 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэнерго обратилось в правительство с предложением запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из России, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

"Минэнерго России обратилось в правительство РФ с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина", - передает его слова пресс-служба министерства.

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