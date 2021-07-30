Минэнерго запросило в ускоренном порядке ввести запрет на экспорт бензина
21:20 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минэнерго обратилось в правительство с предложением запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из России, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.
"Минэнерго России обратилось в правительство РФ с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина", - передает его слова пресс-служба министерства.
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