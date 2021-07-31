В Анталью прибыл самолет Ил-76 МЧС России для тушения лесных пожаров
16:10 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Самолет Ил-76 приземлился в аэропорту Антальи. Он будет работать на тушении природных пожаров в Турции", - сказал собеседник агентства.
В районе Антальи на тушении уже работают три самолета- амфибии Бе-200 МЧС РФ. Один из них сегодня в течение нескольких часов производит тушение на побережье между Антальей и Манавгатом.
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