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НОВОСТИ

В Анталью прибыл самолет Ил-76 МЧС России для тушения лесных пожаров

16:10 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Ил-76 МЧС России прибыл в Анталью, где будет участвовать в тушении лесных пожаров. Об этом сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

"Самолет Ил-76 приземлился в аэропорту Антальи. Он будет работать на тушении природных пожаров в Турции", - сказал собеседник агентства.

В районе Антальи на тушении уже работают три самолета- амфибии Бе-200 МЧС РФ. Один из них сегодня в течение нескольких часов производит тушение на побережье между Антальей и Манавгатом.

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