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В НАСА заявили, что смогут обеспечить работу МКС до 2028 года, а может и дольше

09:15 01.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) рассчитывает, что с инженерной точки зрения сможет поддерживать работу МКС по меньшей мере до 2028 года и, вероятно, даже дольше. Об этом заявила в субботу ТАСС представитель НАСА Стефани Ширхольц.

Ранее Роскосмос распространил сообщение о прошедшем 31 июля заседании президиума Научно-технического совета, в котором отмечалось, что "совет главных конструкторов, рассмотрев текущее состояние РС (российский сегмент - прим. ТАСС) МКС, отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски". В связи с этим для "недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите - Российской орбитальной служебной станции".

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