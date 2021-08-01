В НАСА заявили, что смогут обеспечить работу МКС до 2028 года, а может и дольше
09:15 01.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) рассчитывает, что с инженерной точки зрения сможет поддерживать работу МКС по меньшей мере до 2028 года и, вероятно, даже дольше. Об этом заявила в субботу ТАСС представитель НАСА Стефани Ширхольц.
Ранее Роскосмос распространил сообщение о прошедшем 31 июля заседании президиума Научно-технического совета, в котором отмечалось, что "совет главных конструкторов, рассмотрев текущее состояние РС (российский сегмент - прим. ТАСС) МКС, отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски". В связи с этим для "недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите - Российской орбитальной служебной станции".
НОВОСТИ
- 10:00 01.08.2021
- Скончался президент журфака МГУ Ясен Засурский
- 09:48 01.08.2021
- В российской сборной на Олимпиаде в Токио зараженных COVID-19 нет
- 09:45 01.08.2021
- В ночь на 1 августа на границе Азербайджана и Армении снова шла стрельба
- 09:40 01.08.2021
- Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 1 августа, 2021
- 09:30 01.08.2021
- Число зараженных COVID-19, задействованных в проведении Олимпиады в Токио достигло 264-х
- 09:00 01.08.2021
- На экспорт за пределы ЕАЭС на черные и цветные металлы вводятся пошлины
- 20:30 31.07.2021
- Из-за пожаров в Бодруме временно размещены в других отелях около 100 россиян
- 20:20 31.07.2021
- В 2022 году Белоруссия планирует использовать собственную вакцину ковида
- 19:40 31.07.2021
- В возрасте 80 лет умер автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов
- 19:25 31.07.2021
- В общежитии в Нижнем Новгороде при пожаре пострадали семь человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать