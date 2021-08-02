Собянин отметил роль взаимодействия с бизнесом в борьбе с коронавирусом

10:40

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РБК рассказывая о мерах поддержания бизнеса во время пандемии COVID-19, заявил, что помощь бизнесу и гражданам обошлась в сумму около 100 млрд рублей.



«На поддержку граждан и бизнеса мы уже потратили около 100 млрд руб. Это и прямые выплаты, и отсрочка арендных платежей, и налоговые преференции. Если ситуация требует, мы эти меры поддержки продлеваем. И даже кое-что новое вводим, например, для общепита: гранты на санитарные меры и оплату коммунальных услуг. Плюс продлили льготную программу кредитования», — рассказал мэр журналистам.



Также он сообщил, что взаимодействие с частным бизнесом во время пандемии было налажено на достойном уровне и работало без помех. «Я не помню, чтобы кто-то отказал. По нашей просьбе отправляли самолеты, сами привозили все, что нужно, со всего света».



Отдельно мэром выделена четкая работа городских служб. «Все комплексы проходят достойно. Лучше, чем многие другие города. Приезжают из других городов, из ВОЗ, спрашивают: «Как вам удалось, как вы можете так быстро разворачивать систему здравоохранения?».



По его словам, этот успех - результат упорной работы не только здравоохранительной службы. «Это работа всех городских служб. Если бы у нас не было мощных систем капитального ремонта, мы бы за месяц не перепрофилировали больницы и не открыли новые госпитали. Если бы не было строительного комплекса, мы никакого Вороновского бы не построили, Коммунарку бы не построили. Если бы не было экономического комплекса, мы бы не обеспечили огромные объемы закупок санитарных масок, халатов и прочего. И так далее», — подчеркнул Сергей Собянин.