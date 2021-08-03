МИД ФРГ: Власти в Минске игнорируют собственных спортсменов и тем самым олимпийские принципы
17:25 03.08.2021
Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что ситуация вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской свидетельствует о пренебрежительном отношении Минска к собственным спортсменам и олимпийским принципам. Об этом Маас заявил в интервью газете "Рейнише пост".
"Власти в Минске, попытавшись похитить Кристину Тимановскую, показали, что игнорируют собственных спортсменов и тем самым олимпийские принципы", - заявил германский министр. По его мнению, белорусские власти являются "банкротом с политической и моральной точек зрения". "Ведущие члены общества вынуждены поворачиваться спиной к своей родине", - считает Маас.
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