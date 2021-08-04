Из-за тайфуна "Лупит в Восточном Китае объявлен красный уровень опасности

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наивысший красный уровень опасности из-за ливней объявлен в городе Фучжоу восточной китайской провинции Фуцзянь, которая в ближайшие дни ожидает удара приближающегося к побережью тайфуна "Лупит" (в переводе с филиппинского означает "жестокость"). Об этом сообщает в среду Центральное телевидение Китая.



Эпицентр тайфуна в настоящее время находится примерно в 200 километрах от побережья в районе границы между южной провинцией Гуандун и восточной провинцией Фуцзянь. Скорость ветра в центральной его части составляет 18 метров в секунду (классифицируется как тропический шторм) и продолжает расти.



Тропический шторм движется в северо-восточном направлении со скоростью примерно 13 метров в секунду. Согласно прогнозу метеорологов, 5 августа в первой половине дня "Лупит" ударит по побережью между городами Луфэн (провинция Гуандун) и Цзиньцзян (провинция Фуцзянь). К тому моменту скорость ветра в центральной его части может возрасти до 25 метров в секунду.



