Стоимость нефти марки Brent снижается
16:45 04.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE ускорила падение до $70,79 за баррель (-2,24%), свидетельствуют данные торговой площадки на 16:17 мск. В последний раз цена Brent находилась ниже $71 за баррель 21 июля текущего года.
К 16:24 мск стоимость Brent замедлила снижение и находилась на уровне $70,87 за баррель, что на 2,13% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
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