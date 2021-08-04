Стоимость нефти марки Brent снижается

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE ускорила падение до $70,79 за баррель (-2,24%), свидетельствуют данные торговой площадки на 16:17 мск. В последний раз цена Brent находилась ниже $71 за баррель 21 июля текущего года.

К 16:24 мск стоимость Brent замедлила снижение и находилась на уровне $70,87 за баррель, что на 2,13% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.