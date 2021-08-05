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Заявления о необходимости переноса выборов из-за пандемии Панфилова считает спорным

13:10 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала спорными заявления о необходимости переноса выборов с сентября на декабрь из-за пандемии коронавируса.

"Я считаю заявления некоторых о том, что "давайте мы отложим выборы", мягко говоря, спорные. А насколько отложим? Мы уверены с вами, что к декабрю или через полгода ситуация улучшится? Кто может прогнозировать, в каких алгоритмах, с какими последствиями, в каких видах будет развиваться пандемия? Никто", - сказала Памфилова в четверг на мероприятии в ЦИК по теме видеонаблюдения на выборах.

"Прогнозов много [по ситуации с пандемией], но никто точно не может сказать [когда она закончится]. Это новая реальность, это новая ненормальность, но она есть, мы не знаем, сколько в ней придется жить", - отметила глава ЦИК.

Зампредседателя Партии роста Сергей Демин в ходе церемонии подписания предложенного единороссами соглашения "За безопасные выборы" в четверг попросил рассмотреть возможность переноса выборов с сентября на декабрь из-за ситуации с пандемией. Он добавил, что соответствующее письмо было направлено в ЦИК.

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