ФСБ рассекретила доказательства того, что Япония готовилась к войне с СССР

11:34 Источник: Эхо Москвы

ФСБ России впервые рассекретило доказательства того, что Япония готовилась к войне с СССР.

Как следует из материалов, военное командование Токио в 1938 году отдало приказ о приведении частей к боевой готовности, а также распорядилось о выдвижении сил к восточной границе с СССР.

Кроме того, ФСБ рассекретила и протокол допроса от декабря 1949 года последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямада. Согласно документам, в 1938 году Ямада был назначен главнокомандующим 3-й армии и после этого именно он отдал приказ. Этот документ, по словам Ямады, свидетельствовали об усилении готовности войск.

Вместе с тем в тот год конфликт так и не разгорелся. Однако, война с Японией началась в начале августа 45 года по инициативе Советского союза и продлилась меньше месяца. Именно она стала последней крупной кампанией Второй мировой войны.

В конце декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия. Среди обвиняемых был и Отодзо Ямада.