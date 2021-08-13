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Дело о взрыве в Воронеже передано в центральный аппарат СК

14:47 13.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело о ЧП с автобусом в Воронеже в центральный аппарат ведомства. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о происшествии с маршрутным автобусом в Воронеже для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России", - сказала она.

Взрыв произошел в четверг вечером в Воронеже в маршрутном автобусе ПАЗ. В результате происшествия пострадали 17 человек, еще двое погибли. Отрабатывается несколько версий произошедшего, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, взрывотехники ФСБ и криминалисты СК изучают материалы, изъятые с места взрыва.

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