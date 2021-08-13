Дело о взрыве в Воронеже передано в центральный аппарат СК
14:47 13.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело о ЧП с автобусом в Воронеже в центральный аппарат ведомства. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о происшествии с маршрутным автобусом в Воронеже для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России", - сказала она.
Взрыв произошел в четверг вечером в Воронеже в маршрутном автобусе ПАЗ. В результате происшествия пострадали 17 человек, еще двое погибли. Отрабатывается несколько версий произошедшего, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, взрывотехники ФСБ и криминалисты СК изучают материалы, изъятые с места взрыва.
НОВОСТИ
- 15:40 13.08.2021
- Ситуация в Афганистане обсуждается на экстренном заседании Совета НАТО
- 14:39 13.08.2021
- Участницу Pussy Riot арестовали за демонстрацию нацистской символики
- 14:25 13.08.2021
- Президент Литвы дал военным особые полномочия по охране границы
- 14:00 13.08.2021
- В Дании больше не нужно будет носить маски в транспорте
- 13:55 13.08.2021
- Голикова сообщила, когда Россия выйдет на допандемические показатели безработицы
- 13:24 13.08.2021
- Путин встретится с Меркель в Москве 20 августа
- 12:55 13.08.2021
- В Минске заявили, что Польша начала доставлять беженцев к белорусской границе
- 12:29 13.08.2021
- Китай не согласен с планами ВОЗ повторно изучить происхождение коронавируса
- 12:14 13.08.2021
- Сбер подтвердил статус крупнейшего эмитента банковских карт Европы
- 12:01 13.08.2021
- В Минобороны Украины провели беседу с легкоатлеткой Магучих из-за фото с россиянкой
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать