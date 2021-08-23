«РМ Рейл» представит на «PRO//Движение. Экспо» новейшие образцы грузовых вагонов и контейнер для сжиженного природного газа

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Вагон-цистерна модели 15-1286-01.

Фото пресс-службы "РМ Рейл"

Компания «РМ Рейл», ведущий производитель подвижного состава России, представит новейшие образцы железнодорожной техники в рамках международного салона «PRO//Движение. Экспо». Мероприятие состоится 26-29 августа в подмосковной Щербинке.

Экспозиция «РМ Рейл» занимает традиционное место в выставочных павильонах и включает самое большое количество натурных образцов за всю историю участия компании в мероприятии.

Компания представит вагон-цистерну модели 15-1286-01 для перевозки химических грузов. Конструкция оборудована паровой рубашкой: она обеспечивает подогрев продуктов, застывающих при низких температурах. По сравнению с аналогами грузоподъемность увеличена до 73 т, объем котла – до 88,1 куб. м. К перевозке разрешены 96 наименований грузов с плотностью не более 1,0358 т/куб. м. Габарит цистерны – 1-Т, срок службы – 32 года.

Вагон оборудован принципиально новой тележкой с нагрузкой 25 т на ось модели 18-9891 (тип 3, ГОСТ 9246-2013). Автором проекта выступил «РМ Рейл Инжиниринг» с привлечением Петербургского государственного университета путей сообщения. Разработка отражает основные технические требования, которые заложены в стратегии развития отрасли. С одной стороны, тележка оказывает меньшее воздействие на железнодорожное полотно даже по сравнению с осевой нагрузкой 23,5 тс. С другой стороны, ее конструкция создана таким образом, чтобы минимизировать износ гребней колес в эксплуатации, а это существенно сокращает потребность в запчастях и ремонтах.

Компания намерена сделать тележку «народной» и готова предоставить техническую документацию на изготовление, ремонт и обслуживание, освободив пользователей от выплаты роялти. Срок службы рамы боковой и балки надрессорной – 32 года. Межремонтный норматив тележки до первого ремонта – 500 тыс. км или 5 лет.

Следующая модель подвижного состава уже знакома рынку: это 80-футовая платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров модели 13-1284-02. Изменения в конструкции позволили при сохранении металлоемкости тары вагона повысить его несущую способность с возможностью перевозки контейнеров массой брутто 36 т.

Грузоподъемность платформы – 69 т, габарит 1-Т, база платформы – 19 000 мм, срок службы 32 года. Модель оснащена фитинговыми упорами, включая 4 стационарных, 6 двойных откидных, 8 одинарных откидных. Схема погрузки дополнена: она имеет 18 способов размещения контейнеров, в том числе длиной 45 футов.

Специалисты «РМ Рейл» применили тележку с прогрессивными техническими решениями модели 18-1277, типа 2 ГОСТ 9246-2013. Межремонтный норматив между постройкой и первым деповским ремонтом увеличен до 500 тыс. км или 5 лет. Осевая нагрузка – 23,5 тс.

Тележка допускает применение нескольких вариантов комплектации буксового узла – это корпус буксы со сдвоенными подшипниками и адаптер с кассетными подшипниками. Данные подшипники отличаются высокой эксплуатационной надежностью и повышенным ресурсом до 800 тыс. км или 8 лет.

Также на выставке будут продемонстрированы новые модели контейнеров. Первый – 20-футовый контейнер 1ССС PW с открытым верхом массой брутто 36 000 кг для перевозки угля. Вместимость – 37,5 куб. м, температурный диапазон эксплуатации – от минус 50 до плюс 70, назначенный срок службы – 12 лет.

Второй – 20-футовый контейнер имеет такой же типоразмер и массу брутто, однако предназначен для транспортировки сыпучих и тарно-штучных грузов на европалетах.

Впервые компания представит 40-футовую контейнер-цистерну для приема, хранения и выдачи сжиженного природного газа объемом 43,5 куб. м. Температурный диапазон эксплуатации: от минус 50 до плюс 50 градусов, контрольное время удержания продукта – более 60 суток. В танк-контейнере использована криогенная арматура отечественного производства, не уступающая по своим характеристикам мировым аналогам. Модель обеспечивает полную сохранность и кондиционность груза и является абсолютно новым продуктом на российском рынке.

По информации пресс-службы «РМ Рейл»