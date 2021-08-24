За организацию сервисов по подмене номеров предложили ввести уголовное наказание
09:20 24.08.2021 Источник: Коммерсант.ru
За организацию сервисов по подмене номеров, которые стали одним из основных инструментов мошенников при хищении средств клиентов с банковских карт, предложили ввести уголовное наказание. По оценкам банкиров, телефонные мошенники крадут у россиян 3,5–5 млрд руб. в месяц, и о необходимости усиления ответственности за такие действия говорили в том числе в ЦБ. Но эксперты не уверены, что угроза уголовной ответственности сама по себе серьезно продвинет решение проблемы.
“Ъ” ознакомился с письмом «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) главе Минцифры Максуту Шадаеву от 23 августа. В нем предлагается ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и, возможно, сам процесс подмены.
Также в документе идет речь о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда.
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