0
0
165
НОВОСТИ

За организацию сервисов по подмене номеров предложили ввести уголовное наказание

09:20 24.08.2021 Источник: Коммерсант.ru

За организацию сервисов по подмене номеров, которые стали одним из основных инструментов мошенников при хищении средств клиентов с банковских карт, предложили ввести уголовное наказание. По оценкам банкиров, телефонные мошенники крадут у россиян 3,5–5 млрд руб. в месяц, и о необходимости усиления ответственности за такие действия говорили в том числе в ЦБ. Но эксперты не уверены, что угроза уголовной ответственности сама по себе серьезно продвинет решение проблемы.

“Ъ” ознакомился с письмом «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) главе Минцифры Максуту Шадаеву от 23 августа. В нем предлагается ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и, возможно, сам процесс подмены. 

Также в документе идет речь о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 24.08.2021
С туристов будут брать плату за вход в Венецию
0
24
10:20 24.08.2021
"Талибан" намерен сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном - Foreign Policy
0
57
10:05 24.08.2021
РФ развернет в Сахалинской области "охотника за невидимками" РЛС "Резонанс-Н" - источник
0
83
10:00 24.08.2021
Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов в РФ
0
88
09:32 24.08.2021
Лица без гражданства смогут получить в России временное удостоверение личности на 10 лет
0
143
09:05 24.08.2021
Госдеп в День независимости Украины обещал поддерживать ее евроатлантические устремления
0
181
09:00 24.08.2021
Россиян будут информировать о размере будущей пенсии
0
214
22:40 23.08.2021
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве
0
729
22:00 23.08.2021
Бывший афганский министр в Германии работает в службе доставки
0
715
21:20 23.08.2021
Пентагон не может сказать, сколько вооружений США попало в руки талибов
0
718

Возврат к списку