Сбер при поддержке ДОМ.РФ перешёл на электронные закладные по всей территориальной сети
16:02 27.08.2021
Сбер перевел все отделения территориальной сети на выпуск электронных закладных, внедренных в рамках совместно разработанной с ДОМ.РФ технологии и Росреестра, упрощающего сопровождение кредитов, в том числе снятие обременения и секьюритизацию, что способствует развитию рынка ипотеки.
“Благодаря переходу на электронные закладные мы смогли существенно сократить сроки оформления ипотеки и повысить безопасность проводимых сделок с недвижимостью”, — сообщает Кирилл Царев, заместитель председателя правления СберБанка, —” от выдачи кредита и регистрации сделки до снятия обременения с недвижимости. Теперь сроки электронной регистрации сделки по всей стране в среднем составляют не более 3 рабочих дней. Мы считаем, что это большой шаг для рынка ипотечного кредитования. Скажу, что на практике мы видим интерес к сделкам с электронной регистрацией. Скидка по ним составляет минус 0,3 процентных пункта к ставке по каждой программе”.
Электронные закладные с 1 июля 2018 года могут использоваться наравне с документарными, закладная в электронном виде формируется банком и включается в общий пакет документов по ипотечной сделке. Для подписания договора участники используют цифровую подпись. После подписания документы направляются банком на регистрацию ипотеки в Росреестр, откуда закладная возвращается в депозитарий банка. После погашения ипотеки банк снимает обременение с залога без участия клиента, после чего клиент может распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению.
“В этом году ДОМ.РФ совместно с Росреестром усовершенствовал сервис по оформлению электронных закладных. Была реализована возможность регистрировать изменения в электронные закладные, а также обеспечена дополнительная защита от ошибок при заполнении закладной. Нам было важно обеспечить большой объем выпускаемых закладных на рынке, поэтому мы со Сбером начали совместную работу в этом направлении, в ходе которой оценивались качественные и количественные показатели эффективности. Оказывали методологическую поддержку, разбирали нестандартные кейсы, которые возникали в процессе пилота”, — отметил Николай Козак, управляющий директор ДОМ.РФ.
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