СМИ: Известный афганский певец убит талибами
09:39 29.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По информации телеканала, певца вывели из дома в провинции Баглан и расстреляли. Сын погибшего подтвердил информацию о случившемся.
Исполнитель в своих песнях поддерживал противников талибов и осуждал "Талибан". Кроме того, многие лидеры талибов считают музыку "противной исламу".
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