СМИ: Известный афганский певец убит талибами

09:39 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Известный афганский исполнитель народной музыки и песен Фавад Андараби был убит в субботу боевиками захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом со ссылкой на его родственников сообщил в воскресенье телеканал "Таймс нау".

По информации телеканала, певца вывели из дома в провинции Баглан и расстреляли. Сын погибшего подтвердил информацию о случившемся.

Исполнитель в своих песнях поддерживал противников талибов и осуждал "Талибан". Кроме того, многие лидеры талибов считают музыку "противной исламу".