Украина отложила запрет на въезд для автомобилей из Приднестровья
11:44 29.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина отложила вступление в силу запрета на въезд для автомобилей с регистрационными номерами непризнанного Приднестровья.
"По просьбе посольства Молдавии в Киеве, Украина решила отложить вступление в силу запрета на въезд автомобилей с приднестровскими номерами до 10 января 2022 года", - говорится в сообщении, которое распространило в воскресенье Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии. В нем отмечается, что "нейтральные номера", с которыми разрешено пересекать международные границы, приднестровские автолюбители могут получить в соответствующих пунктах регистрации транспортных средств, специально открытых в городах Тирасполь и Рыбница.
Протокольное решение об участии в международном дорожном движении транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, принято Кишиневом и Тирасполем в апреле 2018 года. После чего приднестровским автолюбителям начали выдавать нейтральные номерные знаки, которые разработали при содействии миссии ЕС по мониторингу украинско-молдавской границы. Однако оформили эти номера небольшая часть приднестровских автомобилистов из-за проблем, возникших в ходе реализации соглашения.
Чтобы ускорить этот процесс, Молдавия и Украина планировали запретить выезд за рубеж автомобилей с приднестровской символикой с 1 января 2020 года. Власти Тирасполя расценили эти действия как "блокаду", которая, по их мнению, ограничивает права жителей региона. Они пригрозили, что в ответ запретят автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско- украинской границы. По просьбе Кишинева, Киев дважды переносил вступление в силу этого решения - сначала до 1 апреля 2021 года, а после - до 1 сентября.
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