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Военные США нанесли удар по террористам в Кабуле

17:09 29.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные США в воскресенье нанесли удар по лицам, которые, по сведениям американской стороны, являлись боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Рейтер.

По словам двух его источников из числа официальных лиц США, американская сторона получила данные о связях указанных лиц с ИГ. Пентагон пока не прокомментировал поступающую информацию.

Ранее афганские СМИ сообщили, что ракетный удар пришелся на один из жилых домов. По меньшей мере два человека погибли, трое получили ранения.

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