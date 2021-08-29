Военные США нанесли удар по террористам в Кабуле
17:09 29.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные США в воскресенье нанесли удар по лицам, которые, по сведениям американской стороны, являлись боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Рейтер.
По словам двух его источников из числа официальных лиц США, американская сторона получила данные о связях указанных лиц с ИГ. Пентагон пока не прокомментировал поступающую информацию.
Ранее афганские СМИ сообщили, что ракетный удар пришелся на один из жилых домов. По меньшей мере два человека погибли, трое получили ранения.
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