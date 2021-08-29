США утверждают, что после удара по Кабулу нет жертв среди гражданских лиц
18:12 29.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США утверждают, в результате ракетного удара, который американские ВС нанесли в воскресенье по территории Кабула, нет жертв среди мирного населения. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания Си- эн-эн со ссылкой на источник в Пентагоне.
По его словам, ракетный удар с применением беспилотника носил оборонительный характер. Он был направлен против боевика группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), готовившего атаку на аэропорт Кабула. Источник Си-эн-эн уточнил, что, согласно первым данным, в результате удара нет жертв среди гражданского населения.
Афганский телеканал "Ариана ньюс" сообщил ранее, что в результате удара погибли шесть человек, включая четырех детей. Отмечается, что были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. В свою очередь телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на представителя радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) уточнил, что террорист собирался использовать для совершения нападения на автомобиль, который и стал мишенью для американских военных.
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