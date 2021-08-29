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Афганское ТВ: В результате удара США погибли дети

18:16 29.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере шесть человек, включая четырех детей, погибли в результате ракетного удара ВС США в Кабуле в воскресенье. Об этом сообщает афганский телеканал "Ариана ньюс".

Отмечается, что в результате атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Кроме того, афганский телеканал "Шамшад" сообщает, что, кроме шестерых погибших, четыре человека получили ранения.

В воскресенье ВС США нанесли ракетный удар, целью которого, по словам американской стороны, была машина террориста-смертника, намеревавшегося атаковать аэропорт. Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что из-за большого количества взрывчатки в автомобиле после ракетного удара произошли вторичные взрывы.

Согласно распространенным афганскими СМИ данным, помимо уничтоженной машины, ракета попала в жилой дом. Инцидент произошел в кабульском районе Хаджи-Бугра, который примыкает к взлетно-посадочной полосе аэропорта.

При этом, как сообщает телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источник в Пентагоне, по предварительным данным американской стороны, в результате удара жертв со стороны гражданского населения нет.

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