Отмена зонирования позволит жителям Новой Москвы экономить до 10 000 рублей в год – Собянин
10:08 30.08.2021
Стоимость проезда в общественном транспорте в Новой Москве будет понижена. По словам мэра столицы Сергея Собянина, после расширения мегаполиса новые территории были включены в тарифную зону Б. При поездках внутри новых территорий стоимость проезда в этой зоне оказалась такая же, как и на остальной территории Москвы. А вот при поездках из Троицкого административного округа на территорию Старой Москвы стоимость билета оказалась существенно выше - за одну поездку гражданам приходилось платить 60 руб., а не 42. Кроме того, проездной «ТАТ на 30 дней» стоил 2070 руб., а не 1240 руб.
Как отмечает мэр, с формальной точки зрения такая тарификация имела смысл, поскольку пассажиры ездили по длинным автобусным маршрутам из отдаленных населенных пунктов Новой Москвы и до станций метрополитена внутри МКАДа. "Тем не менее, сегодня разделение на тарифные зоны приносит больше вреда, чем пользы", - написал Собянин на своем сайте. Он отмечает, что длинные маршруты сейчас действуют не только в Новой Москве, но и в пределах МКАДа, и с учетом этого странно, что одни горожане платят по обычному тарифу, а другие переплачивают.
Высокая стоимость проезда приводила к тому, что общественный транспорт не набирал популярность, граждане начинали больше пользоваться личными автомобилями, кроме того, в автобусах, следующих в зону Б, временами возникали конфликты пассажиров с контролерами, поскольку некоторые горожане не понимали, почему им надо платить больше. "Чтобы раз и навсегда покончить с этими проблемами, с 1 сентября 2021 года мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты", - сообщил Собянин.
Выгоду от изменений получат 70 тыс. пассажиров ежедневно – они смогут сэкономить более 800 рублей в месяц или до 10 000 рублей в год.
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