За срыв поставок оружия Индия введет штрафы для зарубежных компаний - СМИ
13:32 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Оборонное ведомство будет впервые прибегать к таким мерам в отношении иностранных поставщиков, которые не соблюдают сроки поставок оружия индийской армии и неоднократно просят о продлении контрактов для выполнения своих обязательств", - приводит газета слова одного из представителей министерства.
Такие подрядчики уже предупреждены, что в случае дальнейшего невыполнения контрактных обязательств будут конфискованы их активы в виде банковских гарантий по другим соглашениям с Индией или же в качестве штрафа будет удержана часть платежей за сорванные поставки. Если такие меры не приведут к желаемому результату, власти Индии запретят нарушителям договорных обязательств поставлять продукцию в страну и участвовать в тендерах на продажу вооружений вооруженным силам.
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