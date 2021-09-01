На выборах в Госдуму досрочно проголосовали уже более 7 тыс. человек - Памфилова
16:00 01.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в настоящее время на выборах депутатов Госдумы досрочно смогли проголосовать уже более 7 тыс. человек в 10 регионах России.
"У нас с 29 августа и по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ при проведении выборов в Госдуму проводится досрочное голосование, которое проводится в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находится в плавании, и на полярных станциях", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
"По состоянию на 31 августа в 10 субъектах РФ - Якутии, Камчатском и Хабаровском краях, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах - досрочно проголосовали 7 тыс. 717 избирателей", - отметила она.
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