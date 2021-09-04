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За сутки в Москве выявили 1 549 случаев заражения коронавирусом - оперштаб

12:10 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 549 против 1 633 днем ранее, до 1 573 813. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 55 против 50 днем ранее. Всего в столице умерли 27 648 человек, следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 1 356, до 1 453 242. Сейчас в городе, по данным штаба, продолжают лечение 92 923 человека.


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