Кампания по обвинению России в связях с талибами началась два месяца назад - Захарова
22:20 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Примерно два месяца назад был запущен практически мем, тезис, что неважно, кто там в чем виноват, но Россия действует неправомочно, потому что она поддерживает контакты с талибами, - сказала она. - Вы помните, как на разные лады склонялся и глава российского МИД, и спецпредставитель президента, якобы доставались некие секретные фотографии контактов, хотя все они на сайте министерства опубликованы".
Вместе с тем Захарова обратила внимание, что российское либеральное сообщество не читает первоисточников и не посвящено глубоко в детали. "Есть резолюция СБ ООН, и она предписывает, не то что разрешает, не то что легитимизирует, а предписывает странам общаться и оказывать содействие политическим сторонам афганского мирного политического процесса", - указала официальный представитель.
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