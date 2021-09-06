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Кампания по обвинению России в связях с талибами началась два месяца назад - Захарова

22:20 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны еще два месяца назад запустили кампанию по обвинению России в контактах с "Талибаном" (запрещен в РФ). Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Примерно два месяца назад был запущен практически мем, тезис, что неважно, кто там в чем виноват, но Россия действует неправомочно, потому что она поддерживает контакты с талибами, - сказала она. - Вы помните, как на разные лады склонялся и глава российского МИД, и спецпредставитель президента, якобы доставались некие секретные фотографии контактов, хотя все они на сайте министерства опубликованы".

Вместе с тем Захарова обратила внимание, что российское либеральное сообщество не читает первоисточников и не посвящено глубоко в детали. "Есть резолюция СБ ООН, и она предписывает, не то что разрешает, не то что легитимизирует, а предписывает странам общаться и оказывать содействие политическим сторонам афганского мирного политического процесса", - указала официальный представитель.

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