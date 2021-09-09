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Собянин обсудил проекты его благоустройства ЮЗАО с жителями округа

20:14 09.09.2021

О проектах благоустройства ЮЗАО рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с жителями Юго-Запада столицы.

По просьбам жителей решено открыть в районе Южное Бутово памятник для проведения патриотических мероприятий с ветеранами. Также участники встречи подняли вопрос об организации горячего питания пенсионеров по программе соцподдержки населения.

«Я дам поручение, чтобы посмотрели, что там с питанием происходит. На самом деле во время пандемии была организована огромная сеть доставки питания всем нашим пенсионерам, ветеранам, которые оказались в изоляции», — ответил градоначальник.

Он также рассказал о сроках завершения реконструкции бывшего кинотеатра «Аврора», и подтвердил, что в нем действительно будет общепит, кафе, минимальная торговля и детские кружки.

«Но у нас обязательное условие, чтобы кинопоказ все-таки сохранялся. Там, насколько я помню, будет пятизальный кинотеатр. В следующем году они должны его построить. Это не просто ремонт или реконструкция. По сути дела на этом месте строится новое здание в два раза больше, чем было», — подчеркнул Собянин.

На встрече был затронут вопрос благоустройства в Ясенево. Мэр отметил, что в районе строится новый ледовый дворец, руководить которым будет заслуженный тренер России Этери Тутберидзе - рассказал Собянин

По словам градоначальника, основные работы по строительству в Ясенево конноспортивного комплекса «Битца» будут закончены в 2022 году.

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