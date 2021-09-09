Собянин обсудил проекты его благоустройства ЮЗАО с жителями округа

20:14

О проектах благоустройства ЮЗАО рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с жителями Юго-Запада столицы.



По просьбам жителей решено открыть в районе Южное Бутово памятник для проведения патриотических мероприятий с ветеранами. Также участники встречи подняли вопрос об организации горячего питания пенсионеров по программе соцподдержки населения.



«Я дам поручение, чтобы посмотрели, что там с питанием происходит. На самом деле во время пандемии была организована огромная сеть доставки питания всем нашим пенсионерам, ветеранам, которые оказались в изоляции», — ответил градоначальник.



Он также рассказал о сроках завершения реконструкции бывшего кинотеатра «Аврора», и подтвердил, что в нем действительно будет общепит, кафе, минимальная торговля и детские кружки.



«Но у нас обязательное условие, чтобы кинопоказ все-таки сохранялся. Там, насколько я помню, будет пятизальный кинотеатр. В следующем году они должны его построить. Это не просто ремонт или реконструкция. По сути дела на этом месте строится новое здание в два раза больше, чем было», — подчеркнул Собянин.



На встрече был затронут вопрос благоустройства в Ясенево. Мэр отметил, что в районе строится новый ледовый дворец, руководить которым будет заслуженный тренер России Этери Тутберидзе - рассказал Собянин



По словам градоначальника, основные работы по строительству в Ясенево конноспортивного комплекса «Битца» будут закончены в 2022 году.