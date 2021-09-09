Собянин обсудил проекты его благоустройства ЮЗАО с жителями округа
20:14 09.09.2021
По просьбам жителей решено открыть в районе Южное Бутово памятник для проведения патриотических мероприятий с ветеранами. Также участники встречи подняли вопрос об организации горячего питания пенсионеров по программе соцподдержки населения.
«Я дам поручение, чтобы посмотрели, что там с питанием происходит. На самом деле во время пандемии была организована огромная сеть доставки питания всем нашим пенсионерам, ветеранам, которые оказались в изоляции», — ответил градоначальник.
Он также рассказал о сроках завершения реконструкции бывшего кинотеатра «Аврора», и подтвердил, что в нем действительно будет общепит, кафе, минимальная торговля и детские кружки.
«Но у нас обязательное условие, чтобы кинопоказ все-таки сохранялся. Там, насколько я помню, будет пятизальный кинотеатр. В следующем году они должны его построить. Это не просто ремонт или реконструкция. По сути дела на этом месте строится новое здание в два раза больше, чем было», — подчеркнул Собянин.
На встрече был затронут вопрос благоустройства в Ясенево. Мэр отметил, что в районе строится новый ледовый дворец, руководить которым будет заслуженный тренер России Этери Тутберидзе - рассказал Собянин
По словам градоначальника, основные работы по строительству в Ясенево конноспортивного комплекса «Битца» будут закончены в 2022 году.
НОВОСТИ
- 20:26 09.09.2021
- Заммэра Москвы Владимир Ефимов: Столица продает помещение свободного назначения в историческом доме в центре города
- 20:20 09.09.2021
- Андрей Воробьёв рассказал, как в Подмосковье устроена социальная помощь в один клик
- 19:25 09.09.2021
- В Минске состоялась рабочая встреча Главы Росатома Алексея Лихачёва и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко
- 19:24 09.09.2021
- Ольга Голодец рассказала о цифровых инновациях и разработках Сбера в здравоохранении
- 18:23 09.09.2021
- К коалиции Анатолия Вассермана и Дмитрия Певцова присоединился представитель Партии пенсионеров врач Эрик Праздников
- 18:18 09.09.2021
- Доктор Румянцев: Рацион школьников обязательно должен включать животные белки
- 18:10 09.09.2021
- Для интеграции модуля "Наука" российские космонавты приступили к выходу в открытый космос
- 17:46 09.09.2021
- Треть детских поликлиник Москвы до конца года полностью перейдут на электронные медкарты
- 17:40 09.09.2021
- В Госдуме призвали в ближайшее время не ждать от Белоруссии признания Крыма
- 17:30 09.09.2021
- Олег Леонов: Бороться с шумом в центре Москвы нужно не только штрафами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать