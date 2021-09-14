К 80-летию Битвы под Москвой столичные ветераны получат материальную помощь в 40 тыс. рублей

17:11

Единовременная выплата для ветеранов, приуроченная к годовщине Битвы под Москвой, в нынешнем году окажется вдвое больше, чем в 2020-м. Распоряжение об этом подписал мэр Сергей Собянин. «По сравнению с 2019 годом размер выплаты будет увеличен в два раза и составит 40 тыс. руб.», – отмечается в сообщении правительства Москвы.

Напомним, в столице традиционно единовременную материальную помощь в связи с годовщиной Битвы под Москвой получают несколько категорий горожан. Среди них инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также участники обороны Москвы: награжденные медалью «За оборону Москвы», участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года. Планируется, что в нынешнем году выплату, посвященную 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск, смогут получить примерно 4000 москвичей.