К 80-летию Битвы под Москвой столичные ветераны получат материальную помощь в 40 тыс. рублей
17:11 14.09.2021
Единовременная выплата для ветеранов, приуроченная к годовщине Битвы под Москвой, в нынешнем году окажется вдвое больше, чем в 2020-м. Распоряжение об этом подписал мэр Сергей Собянин. «По сравнению с 2019 годом размер выплаты будет увеличен в два раза и составит 40 тыс. руб.», – отмечается в сообщении правительства Москвы.
Напомним, в столице традиционно единовременную материальную помощь в связи с годовщиной Битвы под Москвой получают несколько категорий горожан. Среди них инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также участники обороны Москвы: награжденные медалью «За оборону Москвы», участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года. Планируется, что в нынешнем году выплату, посвященную 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск, смогут получить примерно 4000 москвичей.
НОВОСТИ
- 18:00 14.09.2021
- Единовременную выплату родителям школьников в 10 тыс. рублей получили 20,6 млн россиян
- 17:40 14.09.2021
- Собянин увеличил максимальные габариты и сроки аренды для каршеринга
- 17:32 14.09.2021
- Порядка 70% колледжей в РФ перейдут с 2024 года на сокращенные сроки обучения - Голикова
- 17:12 14.09.2021
- Чешский суд взял под стражу россиянина Александра Франчетти
- 17:08 14.09.2021
- Не позволим уничтожить граффити с именами пропавших детей - Олег Леонов
- 17:00 14.09.2021
- Один человек погиб и двое пострадали при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии
- 16:47 14.09.2021
- Сбер планирует инвестировать 2 млрд рублей в проект ГК «Остров» по расширению производства аквакультуры
- 16:37 14.09.2021
- Сбер учредил научную премию с призовым фондом в 60 млн рублей
- 16:32 14.09.2021
- Австрия не примет ни одного афганского беженца - Курц
- 16:17 14.09.2021
- Петр Толстой: Стадион «Локомотив» в Люблино реконструируют
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать