Задержан глава компании, обслуживающей оборудование в доме в Ногинске, где был взрыв газа
16:12 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи задержали гендиректора компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, где 8 сентября произошел взрыв. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержан генеральный директор специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в городе Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.
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