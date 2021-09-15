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Силы самообороны Японии начали крупнейшие за последние 28 лет учения

18:00 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японские наземные Силы самообороны в среду начали крупномасштабные учения, в которых примут участие бойцы всех подразделений этого рода войск. Об этом сообщило командование Сил самообороны.

Маневры продлятся до конца ноября. В них, как ожидается, примут участие около 100 тыс. человек. Также будут задействованы около 20 тыс. единиц транспорта и еще порядка 120 самолетов.

Поддержку на разных уровнях им будут оказывать морские и воздушные Силы самообороны Японии и военнослужащие США. В ходе учений японские бойцы отработают ряд задач, направленных на повышение эффективности проводимых операций, улучшение логистики и быстроты развертывания. Это самые масштабные маневры Сил самообороны за последние 28 лет.

Как отмечает телеканал Эн-эйч-кей, в среду подразделения из префектур Ямагата, Хоккайдо и Кагава выдвинулись на гражданских паромах на юго-западный остров Кюсю, где будет проходить один из этапов учений. Перед учениями все военнослужащие прошли тестирование на коронавирус. Кроме того, различные профилактические меры будут приняты и по ходу самих маневров.

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