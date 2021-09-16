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НОВОСТИ

«Группа ГАЗ» поставит в Челябинск 110 экологически чистых автобусов

12:30 16.09.2021

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Фото пресс-службы "Группы ГАЗ"
Ликинский автобусный завод «Группы ГАЗ» поставит в Челябинск 110 экологичных автобусов большого класса ЛиАЗ-5292 CNG, работающих на сжатом природном газе. Техника приобретена в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», основной целью которого является снижение уровня загрязнения атмосферы в крупных промышленных центрах. Первая партия автобусов была передана сегодня городу 15 сентября, машины осмотрел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Автобусы оснащены отечественными газовыми двигателями ЯМЗ-536 экологического стандарта «Евро-5». Курс на создание экологически чистого транспорта компания взяла более 10 лет назад по инициативе промышленника Олега Дерипаски, и сегодня «Группа ГАЗ» – один из ключевых российских производителей транспорта, работающего на альтернативных видах топлива.

Сжатый природный газ по своему химическому составу сгорает без образования дыма, а содержание вредных оксидов в четыре раза ниже допустимых пределов, установленных стандартом, что особенно актуально в крупных городах. Также стоимость газового топлива значительно ниже дизеля, что позволяет существенно сократить расходы пассажироперевозчиков.

Автобусы рассчитаны на перевозку 108 человек, включая 28 посадочных мест и одно место для маломобильного пассажира. Низкий уровень входа, механическая аппарель, полное отсутствие ступеней в салоне, кнопки связи с водителем и требования остановки со шрифтом Брайля, а также места для провоза собаки-поводыря расширяют безбарьерную среду. Просторная накопительная площадка позволяет одновременно разместить детскую и инвалидную коляски. Wi-Fi-роутер, USB-зарядки, мягкие сидения, кондиционер обеспечивают комфорт пассажиров во время поездки. Электронная система наклона кузова в сторону остановки (книлинг) а также управление высотой подвески облегчает посадку и высадку всем категориям пассажиров, а также облегчает провоз габаритного багажа, велосипедов, самокатов, сумок-тележек и пр.

Рабочее место водителя соответствует мировым стандартам по комфорту и эргономике. Приборная панель вместе с рулевой колонкой регулируется во высоте и углу наклона. Рабочее место водителя оснащено эргономичным сидением на пневмоподвеске с подлокотниками, регулируемым наклоном спинки и электроподогревом, что особенно актуально в холодном климате.

«Мы активно занимаемся обновлением общественного транспорта. За несколько лет планируем полностью обновить парк автобусов, – сообщил Алексей Текслер. – Небольшая доля частного транспорта останется, но уже со следующего года планируем и частников переводить на регулируемые маршруты, значит, будем выставлять требования к подвижному составу. В конце октября придут последние автобусы, поставка будет полностью закрыта, и жители смогут пользоваться новым, современным, экологичным, комфортным общественным транспортом».

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