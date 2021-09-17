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Подозреваемый в убийстве семьи и нападении на полицейского в Воронежской области задержан

14:32 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейского в Воронежской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сотрудники уголовного розыска и ГИБДД задержали подозреваемого", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что при задержании мужчина оказал сопротивление.

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