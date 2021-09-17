Подозреваемый в убийстве семьи и нападении на полицейского в Воронежской области задержан
14:32 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейского в Воронежской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Сотрудники уголовного розыска и ГИБДД задержали подозреваемого", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что при задержании мужчина оказал сопротивление.
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