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Своих послов из США и Австралии Франция срочно отзывает "для консультаций"

23:10 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция немедленно отзывает для консультаций своих послов из США и Австралии в связи со сделанными этими странами заявлениями 15 сентября - в день, когда они объявили о создании партнерства по безопасности с Великобританией, а Канберра расторгла с Парижем контракт на поставку подводных лодок. Об этом в пятницу сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"По указанию президента республики Эмманюэля Макрона я распорядился о немедленном отзыве в Париж для консультаций наших послов из США и Австралии, - приводит пресс-служба МИД слова Ле Дриана. - Это решение связано с исключительной серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США".

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