Своих послов из США и Австралии Франция срочно отзывает "для консультаций"
23:10 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция немедленно отзывает для консультаций своих послов из США и Австралии в связи со сделанными этими странами заявлениями 15 сентября - в день, когда они объявили о создании партнерства по безопасности с Великобританией, а Канберра расторгла с Парижем контракт на поставку подводных лодок. Об этом в пятницу сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"По указанию президента республики Эмманюэля Макрона я распорядился о немедленном отзыве в Париж для консультаций наших послов из США и Австралии, - приводит пресс-служба МИД слова Ле Дриана. - Это решение связано с исключительной серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США".
НОВОСТИ
- 21:15 17.09.2021
- В СМИ попал экземпляр "Конституции Талибана"
- 21:00 17.09.2021
- Советник Госдепа США считает, что Украина зациклилась на "Северном потоке 2" и газе из РФ
- 20:46 17.09.2021
- Общественный штаб: Миллион москвичей уже проголосовали онлайн
- 20:45 17.09.2021
- Максут Шадаев призвал не ограничивать участие российских банков в создании цифровых экосистем
- 20:41 17.09.2021
- Песков уточнил, каким образом Владимир Путин участвовал в электронном голосовании
- 20:35 17.09.2021
- Экспедиция РГО пропала в Томской области
- 20:05 17.09.2021
- В "Газпроме" ответили депутатам ЕК по поводу якобы создания дефицита газа в Европе
- 19:22 17.09.2021
- Британия смягчает правила въезда в страну
- 19:16 17.09.2021
- Политолог Михаил Виноградов: Подмосковье придает большую публичность процессу выборов
- 18:40 17.09.2021
- Суд в Армении не пустил Роберта Кочаряна в Москву
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать