Прозрачность и доступность голосования в РФ отметили наблюдатели и эксперты ФРГ и Британии

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наблюдатели и эксперты из Великобритании и Германии по итогам посещения избирательного участка № 1771 в Москве отметили прозрачность, безопасность и доступность голосования на выборах в Государственную думу, передает корр. ТАСС.



"Что мне понравилось - это максимальная прозрачность. Вплоть до того, что даже избирательные урны прозрачны, что в Германии было бы немыслимо. Здесь везде установлены видеокамеры. Практически постоянное наблюдение за тем, что происходит на участках. Вчера мы видели мониторинг этих камер, на любой участок можно включиться в течение нескольких секунд", - рассказала депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен, присутствующая на выборах в качестве наблюдателя. Она добавила, что считает неправильным подход, когда в Германии заранее начинают говорить о признании или непризнании тех или иных выборов в России.



Депутат Европарламента Гуннар Бек, также наблюдающий за ходом выборов, обратил внимание на максимальную доступность голосования. "Мне очень нравится, что избирательные участки работают несколько дней. Так что каждый, кто физически может проголосовать, имеет эту возможность. Также мне рассказывали, и я могу сам в этом убедиться, что в Москве, как и в провинции, открыто очень много избирательных участков, так что до них недалеко идти. На данный момент у меня впечатление, что делается все, чтобы дать избирателям физическую возможность проголосовать", - сказал он. Наблюдатель признал, что меры защиты от коронавируса на участках достаточны и превосходят те, что устанавливаются во многих странах.



