Таро Коно хотят видеть новым премьером почти половина членов правящей в Японии
13:10 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коно поддержали 49,6% опрошенных. На втором месте идет другой кандидат на пост главы ЛДП, экс-глава МИД Фумио Кисида с результатом 18,5%. Третьей по популярности стала бывший министр юстиции Санаэ Такаити (15,7%). Замыкает рейтинг бывший министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода (3,3%).
По мнению членов ЛДП, следующему премьеру следует в первую очередь заняться мерами против распространения коронавируса. Так считают 26,8% опрошенных. Кроме того, 24,2% респондентов указали на то, что глава правительства должен будет уделить внимание поддержке экономики, еще 19,4% отметили внешнюю политику и региональную безопасность как наиболее приоритетные задачи.
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