Таро Коно хотят видеть новым премьером почти половина членов правящей в Японии

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина членов правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) считают министра, ответственного за проведение вакцинации от коронавируса, Таро Коно наиболее подходящим кандидатом на пост нового председателя ЛДП и следующего премьера страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные опроса, проведенного агентством Киодо.



Коно поддержали 49,6% опрошенных. На втором месте идет другой кандидат на пост главы ЛДП, экс-глава МИД Фумио Кисида с результатом 18,5%. Третьей по популярности стала бывший министр юстиции Санаэ Такаити (15,7%). Замыкает рейтинг бывший министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода (3,3%).



По мнению членов ЛДП, следующему премьеру следует в первую очередь заняться мерами против распространения коронавируса. Так считают 26,8% опрошенных. Кроме того, 24,2% респондентов указали на то, что глава правительства должен будет уделить внимание поддержке экономики, еще 19,4% отметили внешнюю политику и региональную безопасность как наиболее приоритетные задачи.



