Итоги электронного голосования на выборах подведут к утру понедельника
02:01 20.09.2021 Источник: Интерфакс
Итоги электронного голосования на сентябрьских выборах в России, в том числе в Москве, подведут к утру понедельника, сообщил глава территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Илья Массух.
"Думаю, что к утру должны быть (результаты электронного голосования - ИФ), часов в пять", - сказал Массух журналистам.
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