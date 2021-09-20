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Итоги электронного голосования на выборах подведут к утру понедельника

02:01 20.09.2021 Источник: Интерфакс

Итоги электронного голосования на сентябрьских выборах в России, в том числе в Москве, подведут к утру понедельника, сообщил глава территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Илья Массух.

"Думаю, что к утру должны быть (результаты электронного голосования - ИФ), часов в пять", - сказал Массух журналистам.

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