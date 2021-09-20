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В Пакистане ликвидировали одного из главарей местных талибов

13:00 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы безопасности Пакистана в ходе спецоперации ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) Сафиуллу в районе Северный Вазиристан (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).

Как сообщает в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на пресс-службу пакистанской армии, Сафиулла был причастен к совершенным в 2020 и 2021 годах убийствам и похищениям людей ради выкупа, продаже оружия и боеприпасов, а также руководил нападениями на силы безопасности Пакистана.

Базирующаяся в Афганистане группировка "Техрик-и- Талибан Пакистан" признана террористической в США, Великобритании, Канаде и Пакистане. После прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) Исламабад призвал талибов добиться прекращения деятельности этой группировки на афганской территории. Руководство "Талибан" отрицало связи с "Техрик-и-Талибан Пакистан" и заявило, что борьба с этой группировкой является исключительно делом самого Пакистана.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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