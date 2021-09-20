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Устроившего стрельбу в Перми ранил и обезвредил сотрудник ДПС

13:20 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник ДПС из первого прибывшего к университету в Перми экипажа ранил и обезвредил студента, устроившего стрельбу, после чего оказал ему первую помощь. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В понедельник утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов, есть погибшие и раненые. Первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС.

"Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его коллега - старший лейтенант полиции Владимир Макаров - стал организовывать эвакуацию граждан, - сообщила Волк. - В помещении Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь".

Сейчас обстановка на территории вуза контролируется органами правопорядка.

По данным Следственного комитета, в результате стрельбы, устроенной студентом на территории вуза, погибли 8 человек. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его расследует центральный аппарат СК.

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