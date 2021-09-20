Собянин поблагодарил москвичей за поддержку кандидатов из его списка
15:07 20.09.2021
Сергей Собянин на своем персональном сайте поблагодарил москвичей за доверие и поддержку, оказанную кандидатам из «списка Собянина», за выдвинутые предложения, данные избирателями своим депутатам, также он подчеркнул роль наблюдателей и Общественного штаба в проведении выборов.
«Завершились выборы в Государственную думу. Важнейшие выборы, которые определят стратегию развития нашей страны на ближайшие пять лет. Москвичи проявили очень высокую активность - около 50% избирателей пришли на избирательные участки или отдали свой голос в системе электронного голосования. Спасибо вам, друзья, за то, что проявили свою гражданскую позицию. Итоги голосования отражают всю палитру мнений и убеждений, которых придерживаются жители нашего города», — отметил Сергей Собянин.
Он поблагодарил избирателей, отдавших голоса за ЕР, а также наблюдателей и Общественный штаб, обеспечивших контроль на избирательных участках и честность избирательных процедур.
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