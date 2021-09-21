Малайзия требует от Австралии разъяснить планы развертывания атомного подводного флота

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Малайзия требует от Австралии ответить на обеспокоенность стран региона относительно планов развертывания атомных подводных лодок в рамках нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. Как пишет во вторник газета "Стар", об этом заявил министр транспорта Ви Ка Сион во время беседы с австралийским послом Джастином Ли.

Канберра, по его словам, "должна тесно сотрудничать с региональными партнерами и объяснить соглашение с Великобританией и США". Данное партнерство "вызывает серьезные опасения по поводу планов разработки атомных подводных лодок и возможного начала гонки вооружений в регионе", указал глава Минтранса.