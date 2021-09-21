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ЦИК опубликовал расклад по местам в новой Госдуме

21:20 21.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Центризбирком опубликовал расклад по местам в новой Госдуме. У Единой России будет 324 кресла. Партия власти сохранила конституционное большинство, потеряв при этом 19 мандатов по сравнению с итогами прошлых выборов 2016 года.

Коммунисты займут 57 мест, это на 15 больше, чем в прошлом созыве. ЛДПР напротив, потеряли 18 мандатов, в новой Думе они получают 21 кресло. 27 займет «Справедливая Россия», увеличив свое присутствие на 4 места. И 13 мандатов получает впервые попавшая в нижний парламент партия «Новые люди».

Еще по одному мандату будет у Гражданской платформы, Родины, Партии роста. Пять мест займут самовыдвиженцы.  Эхо Москвы

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