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Верховный комиссар ООН заявил, что шокирован положением в США мигрантов из Гаити

10:32 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди расценил как плачевные условия, в которых пребывают в американском городе Дель Рио на границе с Мексикой более 14 тыс. мигрантов из Гаити. В заявлении, распространенном во вторник в Женеве, он призвал власти США отменить действующее с марта 2020 года правило, которое позволяет миграционной службе выдворять из страны мигрантов без документов для предотвращения распространения коронавируса.

"Я был шокирован картиной плачевных условий, в которых пребывают под бетонной автострадой в Дель Рио в штате Техас более 14 тыс. гаитян, преодолевших тяжелый путь по ряду стран", - отметил Гранди.

Он напомнил, что выдворение из США мигрантов на основании раздела 42 без проведения должной процедуры скрининга "не соответствует международным нормам". Верховный комиссар призвал американское правительство "немедленно и полностью снять ограничения", связанные с этим разделом, из-за которых прибывающие на юго-западную границу США мигранты лишены "какой-либо возможности просить об убежище".

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