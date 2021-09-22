Верховный комиссар ООН заявил, что шокирован положением в США мигрантов из Гаити
10:32 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди расценил как плачевные условия, в которых пребывают в американском городе Дель Рио на границе с Мексикой более 14 тыс. мигрантов из Гаити. В заявлении, распространенном во вторник в Женеве, он призвал власти США отменить действующее с марта 2020 года правило, которое позволяет миграционной службе выдворять из страны мигрантов без документов для предотвращения распространения коронавируса.
"Я был шокирован картиной плачевных условий, в которых пребывают под бетонной автострадой в Дель Рио в штате Техас более 14 тыс. гаитян, преодолевших тяжелый путь по ряду стран", - отметил Гранди.
Он напомнил, что выдворение из США мигрантов на основании раздела 42 без проведения должной процедуры скрининга "не соответствует международным нормам". Верховный комиссар призвал американское правительство "немедленно и полностью снять ограничения", связанные с этим разделом, из-за которых прибывающие на юго-западную границу США мигранты лишены "какой-либо возможности просить об убежище".
НОВОСТИ
- 10:50 22.09.2021
- Международные эксперты высоко оценили московское электронное голосование
- 10:30 22.09.2021
- Международные эксперты высоко оценили систему ДЭГ на выборах в Москве
- 10:20 22.09.2021
- Доля заемщиков МФО моложе 30 лет в августе достигла почти 37% - НБКИ
- 10:05 22.09.2021
- В США заявили об угрозе, исходящей от спутников РФ и КНР
- 10:00 22.09.2021
- Хазарейцы в Афганистане вернутся к борьбе, если талибы не выполнят обещаний - лидер общины
- 09:32 22.09.2021
- ЕС обяжет производителей оснащать смартфоны одинаковым типом зарядок - Reuters
- 09:20 22.09.2021
- «Талибан» хочет выступить на генассамблее ООН
- 09:05 22.09.2021
- Британия может присоединиться к торговому соглашению США, Мексики и Канады - агентство
- 09:00 22.09.2021
- Премьер Австралии допустил возможность дислокации атомных подлодок Британии или США
- 22:40 21.09.2021
- Турция не признает вхождение Крыма в состав РФ, заявил Эрдоган
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать