Самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае, на борту 6 человек - источник
13:20 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет Ан-26, на борту которого было шесть человек, пропал с радаров в Хабаровском крае, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"В Хабаровском крае во время выполнения полета пропал с радаров самолет Ан-26. На его борту было 6 человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что связи с ним нет. По его словам, самолет выполнял технический полет, он принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы".
По данным другого источника ТАСС, самолет пропал в районе Хехцирского заповедника в Хабаровском крае.
НОВОСТИ
- 14:00 22.09.2021
- В Москве выявили 1 991 случай заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
- 13:37 22.09.2021
- Собянин рассказал о развитии сети детских технопарков в Москве
- 13:32 22.09.2021
- В США призвали Россию увеличить транзит газа через Украину
- 13:05 22.09.2021
- "Слуга народа" считает "российский след" одной из версий покушения на помощника Зеленского
- 13:00 22.09.2021
- Талибы на встрече в Кабуле подчеркнули важность отношений с РФ, КНР и Пакистаном - МИД РФ
- 12:32 22.09.2021
- Полицейского, обезвредившего напавшего на вуз в Перми, наградили орденом Мужества
- 12:20 22.09.2021
- В Думе проработают вопрос ответственности иноагентов за вмешательство в выборы - Пискарев
- 12:10 22.09.2021
- Эксперты смогут сами убедиться в корректности подсчета голосов онлайн-голосования
- 12:05 22.09.2021
- На помощника Зеленского совершено покушение
- 12:00 22.09.2021
- Число умерших из-за коронавируса в России превысило 200 тысяч
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать