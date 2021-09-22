Самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае, на борту 6 человек - источник

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Ан-26, на борту которого было шесть человек, пропал с радаров в Хабаровском крае, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Хабаровском крае во время выполнения полета пропал с радаров самолет Ан-26. На его борту было 6 человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что связи с ним нет. По его словам, самолет выполнял технический полет, он принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы".

По данным другого источника ТАСС, самолет пропал в районе Хехцирского заповедника в Хабаровском крае.