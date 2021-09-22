Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран и территорий, в т. ч. с Гоа

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия возобновляет авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу с 5 октября. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно данным штаба, авиасообщение будет возобновлено с Джибути по маршруту Москва - Джибути с частотой два рейса в неделю, с Новой Зеландией по маршруту Москва - Веллингтон с частотой два рейса в неделю, с Перу по маршруту Москва - Лима с частотой два рейса в неделю, с ЮАР по маршруту Москва - Кейптаун и Москва - Йоханнесбург с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, с Данией по маршруту Санкт-Петербург - Копенгаген с частотой два рейса в неделю.

РФ также возобновляет авиарейсы между Москвой и Гоа, Санкт-Петербургом и Гоа, Санкт- Петербургом и Дели, а также между Москвой и Тенерифе.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Индия по маршрутам Москва - Гоа, Санкт-Петербург - Дели и Санкт-Петербург - Гоа с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; Испания по маршруту Москва - Тенерифе с частотой 2 рейса в неделю", - говорится в сообщении.