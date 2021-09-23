Расходы на обеспечение работы «суверенного Рунета» оценили в 31 млрд рублей

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Обеспечение работы «суверенного Рунета» оценили в 31 миллиард рублей. Такое финансирование предусмотрено программой «Информационное общество», следует из материалов к проекту закона о федеральном бюджете до 2024 года.

Документ был одобрен правительством и до 1 октября поступит в Госдуму.

В 2022 году расходы на обеспечение целостности российского сегмента интернета составят почти 11 миллиардов рублей, в 2023-м — около 10 миллиардов рублей, в 2024-м — 9,5 миллиарда рублей.

Обеспечение устойчивости функционирования и безопасности Рунета — задача вступившего в силу с ноября 2019 года закона о суверенном Рунете. Он подразумевал установку на все сети связи в России специального оборудования, с помощью которого в случае угрозы можно управлять трафиком в стране. Говорит Москва