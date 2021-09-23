В интересах европейцев Франция продолжит диалог с Россией - МИД

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция будет продолжать вести с Россией откровенный диалог в интересах европейцев. Об этом в четверг в ходе брифинга заявил представитель МИД страны.



"Откровенный и требовательный диалог, начатый с Россией, будет продолжаться, чтобы защищать ценности и интересы европейцев", - отметил представитель МИД, отвечая на вопрос о том, как развивается стратегический диалог между Парижем и Москвой.



Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на торжественной церемонии открытия в Париже российской выставки "Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства" в фонде "Луи Виттон" (Fondation Louis Vuitton), отметил культурную составляющую диалога с Россией. По его словам, собранная российскими меценатами уникальная коллекция "подтверждает, что Россия - великая европейская держава". Глава Франции сообщил, что "впереди ждут новые события, которые укрепят диалог".



