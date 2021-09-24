Боррель не видит возможности признания правительства талибов в ЕС

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пока ничего не говорит о возможности признания правительства движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане Евросоюзом. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в эфире телеканала "Россия-24".

"Ничего пока не говорит о возможности признания правительства "Талибана", - сказал он.

Ранее Боррель сообщил, что ЕС работает над открытием своего представительства в афганской столице, городе Кабул.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.