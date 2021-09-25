Пока не все россияне могут почувствовать, что экономика восстановилась после спада - Путин

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не все россияне могут сейчас ощутить, что экономика страны восстановилась после вызванного пандемией коронавируса спада, считает глава государства Владимир Путин.

"По основным экономическим показателям мы только сейчас вышли на докризисный уровень, но, конечно, далеко не все из наших граждан сразу могут почувствовать эту позитивную динамику, к сожалению, что называется на себе не могут пока это почувствовать", - сказал в субботу глава государства на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва.