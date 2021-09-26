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Путин оценивает прошедшие выборы как честные и справедливые - Песков

14:15 26.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин относится к прошедшим выборам как к "действительно очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Знаете, насколько мне известно, он относится к выборам, как к действительно очень конкурентным, к прозрачным, к честным и справедливым", - сказал представитель Кремля.


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